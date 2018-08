Fotos "Te puedo asegurar que la gente se ríe con ganas"

¿Cuánto juega el elenco, la trama y el género en este éxito que realizan en todo el país? Es un poco una combinación, pero fundamentalmente creo que son las ganas del público de divertirse y pasarla bien, más aún cuando encuentra estas comedias tan reideras y con personajes que desde la pantalla chica lo siguen. Esas posibilidades de compartir en familia un espectáculo, y en este caso con Lizzy Tagliani a la cabeza, la gente no duda en asistir. "Mi vecina favorita" es un producto que llega súper aceitado porque desde hace un año que estamos con esta comedia y no paramos de trabajar. La gente se ríe desde el principio hasta el fin y disfruta muchísimo. La obra cuenta con un equipo que se desarrolla con solvencia, cada uno está muy bien en su rol, todos nos complementamos y hacemos este éxito. Donde quiera que vamos, los teatros se llenan y hacemos doble funciones, como sucedió en Jujuy y en Salta. No es una comedia pretenciosa, pero sí te puedo asegurar que la gente se ríe con muchas ganas. ¿Cuán demandante es tu personaje? Éste es pura y exclusivamente de comedia, que no es simpático, querible porque en verdad está enojada, pero con razón. No es ni la pobrecita ni la mala, pero de alguna manera se transforma a lo largo de lo que es esta comedia. La cosa es que le copan la parada cuando ella venía a hacer uso de su departamento. Todo esto sirve de excusa para desenvolver la acción y para que, bueno, esta suerte de equívocos se suman a otros y hacen las delicias de la gente.