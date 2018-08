El torneo de los niños completa una nueva fecha

05/08/2018 -

Organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda tienen lugar en distintas canchas y en el patinódromo municipal los encuentros por una nueva fecha del torneo de fútbol infantil de la ciudad.

Los más pequeños tendrán sus partidos hoy a partir de las 9 de la mañana, según el siguiente detalle: Cholo Suárez (local) vs. Irma FC; Bío Torres vs. Villa Unión en cancha de San Isidro; San Fernando (local) vs. Deportivo 25 de Mayo; El Cruce (local) vs. Argentinos Unidos; Niños Felices vs. Bº Taponazo en cancha del 1º de Mayo; Gustavo Tapia vs. Taladrito; Rey de Reyes vs. Diablos Rojos en cancha de Produnoa; Tramo 16 vs. 25 de Mayo y Rincón FC vs. 17 de Octubre, en cancha de Gremio Municipal.