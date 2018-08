Video | Gastón Trezeguet: “No me va a tocar nadie, nunca más”

Notas Relacionadas

Hoy 12:20 -

El ex Gran Hermano Gastón Trezeguet habló sobre su experiencia con las drogas y aseguró: “Es la causa de todos mis males”.

Durante su paso como invitado de Podemos Hablar, aseguró: “Para mí no es una experiencia reveladora, es la causa de todos mis males, desde haber adquirido el HIV como no haber podido avanzar profesionalmente como debía”.

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó si consumía cocaína respondió: “Yo soy de ahí”. También reconoció que consumía para desinhibirse sexualmente, sin embrago advirtió: “Me resultaría irresponsable decir ‘sí que copado la droga’. Que la pase bárbaro, la pase bárbaro pero me quitó mucho más de lo que me dio”.

También reveló que cuando supo que tenía HIV tenía prejuicios: “Viví una semana como si no hubiera pasado nada, tomo valor y le cuento a mi entrono y me apoyan”. Sin embargo, luego pensó: “No me va a tocar nadie nunca más”.