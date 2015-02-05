CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Agosto de 2018
A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA.
Por El Liberal
06/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.50 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. COMERCIO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): CENTRAL CBA. VS. SAINT LOMO
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN )
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 SIETE AÑOS EN EL TIBET
09.08 UNA BUENA MENTIRA
11.18 MI MARCIANO FAVORITO
13.04 PADDINGTON
14.50 FURIA DE TITANES
16.43 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE
LOS COCODRILOS
18.29 PADDINGTON
20.15 FURIA DE TITANES
22.08 MÁS ALLÁ DEL CIELO
TCM
07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.46 LA NIÑERA
08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.11 LA NIÑERA
10.36 JACK
12.40 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE
SAME
15.08 SHANGHAI KID
17.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE
19.41 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
22.00 DESTINO FINAL 2
23.39 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
TNT
07.16 TOY STORY
08.42 CORAZÓN DE TINTA
10.39 LA NUEVA GRAN ESTAFA
13.03 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
15.02 60 SEGUNDOS
17.20 UN HOMBRE DIFERENTE
19.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
00.05 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
SPACE
06.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA
07.59 BATMAN ETERNAMENTE
10.25 SUPREMACY
12.31 EL SANTO
14.50 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL
PODER
16.57 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
19.07 DOS POLICÍAS REBELDES II
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
CINECANAL
10.37 PLANETA 51
12.12 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA
13.42 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
15.15 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
17.07 LA ERA DE HIELO
18.35 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
20.27 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
22.00 OPERACIÓN VALQUIRIA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 TORNEO WTA DE SAN JOSÉ
11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
11.30 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.30 (DES)ENCUENTROS
13.30 ESCÁNDALO
15.20 TEEN WOLF
17.10 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.35 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SON COMO NIÑOS
22.00 (DES)ENCUENTROS
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+JUEVES 9, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO “CHECHELOS”.
CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE
NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
CLUB CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ
EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO),
Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
06/08- 08/08 - 16:55 (Cast)19:10
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 08/08 19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
06/08 - 08/08 16:55 (Cast) 19:35
(Cast) 22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 08/08 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/08- 08/08 - 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY AL 08/08 22:10 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
06/08- 08/08 - 17:10hs (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 08/08 21:45 (Cast) 00:45
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/08- 08/08 - 16:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS PENSADO
APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D
19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 17:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE EN
LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
CASTELLANO 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 18:00-