CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Agosto de 2018

06/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA. VS. COMERCIO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14 (F): CENTRAL CBA. VS. SAINT LOMO

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN )

22.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 SIETE AÑOS EN EL TIBET

09.08 UNA BUENA MENTIRA

11.18 MI MARCIANO FAVORITO

13.04 PADDINGTON

14.50 FURIA DE TITANES

16.43 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE

LOS COCODRILOS

18.29 PADDINGTON

20.15 FURIA DE TITANES

22.08 MÁS ALLÁ DEL CIELO

TCM

07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.46 LA NIÑERA

08.36 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.11 LA NIÑERA

10.36 JACK

12.40 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE

SAME

15.08 SHANGHAI KID

17.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE

19.41 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

22.00 DESTINO FINAL 2

23.39 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

TNT

07.16 TOY STORY

08.42 CORAZÓN DE TINTA

10.39 LA NUEVA GRAN ESTAFA

13.03 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

15.02 60 SEGUNDOS

17.20 UN HOMBRE DIFERENTE

19.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

00.05 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

SPACE

06.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA

07.59 BATMAN ETERNAMENTE

10.25 SUPREMACY

12.31 EL SANTO

14.50 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL

PODER

16.57 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

19.07 DOS POLICÍAS REBELDES II

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

CINECANAL

10.37 PLANETA 51

12.12 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA

13.42 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

15.15 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

17.07 LA ERA DE HIELO

18.35 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

20.27 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

22.00 OPERACIÓN VALQUIRIA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 TORNEO WTA DE SAN JOSÉ

11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

11.30 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.30 (DES)ENCUENTROS

13.30 ESCÁNDALO

15.20 TEEN WOLF

17.10 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.35 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SON COMO NIÑOS

22.00 (DES)ENCUENTROS





A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+JUEVES 9, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO “CHECHELOS”.

CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE

NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

CLUB CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ

EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO),

Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

06/08- 08/08 - 16:55 (Cast)19:10

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 08/08 19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

06/08 - 08/08 16:55 (Cast) 19:35

(Cast) 22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 08/08 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/08- 08/08 - 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY AL 08/08 22:10 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

06/08- 08/08 - 17:10hs (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 08/08 21:45 (Cast) 00:45

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/08- 08/08 - 16:45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS PENSADO

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D

19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 17:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE EN

LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 18:00-