“Tiene que haber un mensaje claro del sistema de salud hacia la mujer”

06/08/2018 -

Debemos insistir también en que los promotores y los efectores de salud deben hacer hincapié en la promoción e incentivar a que la mujer vaya a los controles, porque si no, no sirve de nada. Y para ello se necesita que el sistema sanitario se comprometa y tenga un mensaje claro hacia la mujer, que haga difusión sobre la importancia de los controles prenatales.

En el Servicio de Embarazo de Alto y Bajo Riesgo se recibe todo lo que la provincia y las Upas derivan. Muchas veces nos encontramos con pacientes que no son derivadas a tiempo, o a la que quizás no se les realizaron los controles correspondientes. Sería beneficioso que los mismos actores de salud se comprometan a que el mensaje sea claro hacia la embarazada, porque si uno como profesional no la motiva a que se haga los controles, que vuelva, que concurra con su pareja y todo lo demás, muchas veces no encontramos la solución que vienen a buscar, porque básicamente vienen con algunos desfasajes en los controles, y nosotros somos el último eslabón que tiene que dar solución a eso, y gracias a Dios podemos dar soluciones porque se ha hecho un compromiso sanitario en la provincia.

Un embarazo de alto riesgo es todo aquel que pone en peligro el producto de la concepción al final del embarazo, que se puede dar por distintas causas y antecedentes.

Lo ideal son cinco controles durante el embarazo, y no hay que pecar por ser muy ecografista. Hay muchas mujeres que tienen un fanatismo por las ecografías y en realidad, una paciente que tenga muchas ecografías no quiere decir que esté bien controlada. El control pasa por otro lado, por el laboratorio, por la clínica, por todo lo que uno pueda conocer de esa paciente para el bien del embarazo.

También tiene una importancia fundamental la contención psicológica, porque una paciente embarazada es una mujer que viene con miedo, con dudas, con emociones, con miles de preguntas, y si uno va contando cómo va ese embarazo cada vez que va a los controles, y le va diciendo que va bien, o que hay algo que está así o de otra manera, con la verdad, la paciente acompaña. Entonces, el final de ese embarazo puede ser mucho mejor.

A la paciente que se ha controlado tarde, uno tiene que hacerle notar cuáles son los riesgos que corre y el abanico de posibilidades que se abre con esos riesgos. Eso es muy importante también. El sistema de salud nunca subestima los riesgos.