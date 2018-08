Fotos “Para seguir construyendo una ciudad moderna, con inclusión, que nos enorgullezca”

06/08/2018 -

Les pido humildemente a los santiagueños que nos acompañen este 12 de agosto, porque tenemos la plena convicción de que si continuamos trabajando juntos, vamos a concretar todas las aspiraciones colectivas que aún nos faltan, bajo la idea de una ciudad que siga progresando e incluyendo a todos.

Antes de ser intendente y funcionaria, soy una empleada de la casa, y como tal, conozco en profundidad el municipio, y los objetivos que nos alientan a continuar con mucho optimismo, para seguir construyendo una ciudad de la cual nos podamos sentir orgullosos.

Tengo la experiencia necesaria que dan, no solo estos siete meses como intendente. En el Gobierno provincial, acompañando como ministra del Agua a la ex gobernadora Claudia de Zamora, adquirí como parte de su equipo un fuerte compromiso con el uso de eficiente de los recursos, sin dejar de sumar a ello, la sensibilidad necesaria para atender las cuestiones sociales más urgentes. Y eso estoy aplicando en este breve período que me toca desempeñarme a cargo del municipio, donde hemos avanzado en muchas políticas activas, a las que queremos profundizar en el futuro, mencionando sólo a modo de ejemplo, un ambicioso plan de encarpetados asfálticos con ya más de 220 cuadras; la reconversión lumínica al uso de tecnología LED en toda la ciudad; la incorporación de mayor equipamiento para las áreas operativas; mayor presencia y frecuencia de recolección de residuos y un plan de erradicación definitiva de basurales.

También trabajo pensando en una ciudad moderna, amigable y respetuosa del medio ambiente en todos los barrios, que ya son un eje central de nuestra gestión; como es el ambicioso plan en marcha de arbolado urbano que prevé este año la plantación de 40.000 árboles, ya con un 50 por ciento de avance, y la construcción masiva de viviendas sociales aprovechando los recursos del programa provincial en vigencia.

Todo esto, bajo el compromiso de seguir trabajando con la responsabilidad financiera necesaria, la participación de todos los vecinos y anteponiendo siempre, los intereses del conjunto de la sociedad.

Tenemos todas las herramientas y recursos para hacerlo; contamos con el aval de la continuidad de un proyecto político provincial que es el Frente Cívico por Santiago, que representa garantía de responsabilidad y previsibilidad a la hora de gobernar; y además, el acompañamiento que permanentemente nuestro Gobierno provincial ha demostrado, en cabeza de nuestro gobernador, el Dr. Gerardo Zamora, que como ex intendente, expresa un profundo cariño y respeto por nuestra querida ciudad.

Estoy dispuesta, como una mujer comprometida con mi ciudad, ¡a trabajar por ella sin descanso durante los próximos cuatro años, si es que los vecinos me dan su voto de confianza el domingo 12 de agosto!.