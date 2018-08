Fotos “Por un modelo basado en la democracia directa, participativa y con control ciudadano”

06/08/2018 -

Planteamos un modelo distinto al actual, basado en la democracia directa, participativa y con control ciudadano. Creemos que el modelo de la obra pública, dejando de lado justamente la participación y la visión que tienen los vecinos, nos ha llevado a tener una ciudad olvidada, degradada en muchos aspectos, abandonada en algunos sectores. Queremos revertir esa situación, generando condiciones para el trabajo genuino de nuestra gente que hoy en día sufre el impacto de la crisis de manera muy violenta. Tenemos las herramientas necesarias para que ese cambio sea profundo, para que llevemos a Santiago al Siglo XXI a través de políticas activas que promuevan una ciudad de cara a una modernización en su aspecto urbano.

Pretendemos una ciudad verde, con espacios en todos los rincones de la ciudad, no solamente en el centro.

Pretendemos una ciudad con transporte público de calidad, no contaminante, accesible y con una regularidad que hoy no la tiene. Existe la tecnología para que los vecinos puedan corroborar dónde está la unidad que necesita, pero hoy en día no se aplica, sin entender el motivo. Hay vecinos que esperan hasta 40 minutos la llegada de un colectivo, y a esta altura de la historia me parece insólito.

Queremos una ciudad en la que el tratamiento de sus residuos sea efectuado de otra manera. Creemos que hace falta una planificación urbanística, por lo cual tenemos los problemas que tenemos. No deben olvidarse los lugares donde hoy se producen asentamientos poblacionales, porque el Estado llega tarde: a abrir una calle, a hacer un loteo, a dejar los espacios necesarios para que el día de mañana se construyan centros deportivos, plazas, etc.

La salud para nosotros es un derecho, así como lo es la educación, y debemos garantizarlos a la totalidad de los vecinos. Esa visión la tenemos en las ciudades donde gobierna el socialismo y esas cuestiones están garantizadas para toda la población.

Debemos hacer un cambio muy fuerte en el control ciudadano de la cosa pública. En las ciudades en que gobernamos, el control está en manos de la oposición y es directo.