Senadora K votará en contra de la legalización del aborto

En el grupo de Whatsapp de los senadores que rechazan la despenalización del aborto -lo bautizaron como "Grupo Provida"- se celebró como un triunfo el anuncio de la K rionegrina Silvina García Larraburu de votar en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Es que con la decisión de la kirchnerista, el "no" ya tendría asegurados 37 votos y el rechazo a la norma asoma como irreversible y con un plus inesperado: no habría empate y no se necesitaría, entonces, la intervención de Gabriela Michetti. García Larraburu confirmó su decisión este domingo, apenas 72 horas antes de la sesión de este miércoles en la que el Senado tratará la ley de legalización.

"El peronismo nunca fue abortista. En la doctrina, si uno lee a Perón y a Eva, el peronismo nunca tuvo una postura pro aborto. Tenemos que acercarnos a nuestra esencia", dijo, en declaraciones a radio Mitre la senadora García Larraburu al justificar su cambio de opinión.