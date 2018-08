"Sería lindo jugar con Independiente"

Fotos SOCIOS DEL GOL. Diego Jara asistió a Ramírez en el segundo gol y posaron juntos en el vestuario de Unión.

06/08/2018 -

Central Córdoba es la sensación en la Copa Argentina. Luego de eliminar a Vélez Sarsfield y Tigre, dos equipos de la Superliga, se metió en octavos de final, instancia en la que podría cruzarse nada menos que con Independiente.

Diego Jara, que ingresó en el complemento y armó una jugada bárbara que terminó en el segundo gol, el de Alfredo Ramírez, dialogó ayer con EL LIBERAL y se ilusionó con la chance de enfrentar al "Rojo", por todo lo que significa el elenco de Avellaneda, aunque aclaró que no es de elegir rival. Contó las cargadas de sus compañeros y del entrenador por la jugada del segundo gol, las felicitaciones que recibió de jugadores de Tigre y su particular festejo con la máscara de la serie "La casa de papel", que ya pasó a ser una cábala para el delantero santafesino.

¿Tomaron conciencia de lo que pasó el sábado y de lo que vienen consiguiendo en esta Copa Argentina?

Nosotros pensábamos y soñábamos con ganar y seguir pasando. Nos preparamos en la semana para jugar ese partido y salió todo bien. Fuimos justos ganadores. Seguimos haciendo historia en el club y vamos por más.

La prensa del país los ha catalogado como la grata sorpresa de la Copa Argentina, ¿qué les genera eso a ustedes?

Es algo muy lindo lo que nos toca vivir y hay que disfrutarlo. Nosotros trabajamos para eso y nos merecemos ese elogio y ojalá podamos seguir soñando en grande. Pero tenemos en claro que el objetivo de nosotros es el torneo y buscar el ascenso

Está claro que el hecho de que no haya arrancado aún el torneo hizo que puedan enfocarse de lleno en esta copa. ¿Crees que de ahora en más se va a hacer más complicado pelear los dos frentes?

Nosotros sabíamos que teníamos el partido de la Copa y asumimos ese compromiso con mucha responsabilidad. La verdad que es complicado, porque si te enfocas en la Copa sola y descuidas el torneo terminamos peleando abajo y la prioridad de nosotros es el torneo. Vamos a tratar de seguir pasando en la Copa porque también nos ilusionamos, sin descuidar el torneo.

Además están en una instancia de la Copa que seguramente los debe motivar mucho más

Si, es muy lindo pasar y ver lo cerca que estamos. Nos motiva e ilusiona a todos. Y queremos seguir haciendo historia y que sigan hablando de nosotros.

Te gustaría que el próximo rival sea Independiente, por el desafío que significaría enfrentar a un equipo de los denominados grandes? o prefieres a Brown de Adrogué?

Sería lindo jugar contra Independiente por lo que significa. Pero no soy de elegir, vamos a jugar con quien nos toque y a tomarlo de la misma manera que los partidos anteriores.

¿Qué te dijeron tus compañeros sobre la jugada que hiciste en el segundo gol?

Me cargaban, jaja. "Que lindas cosas estás haciendo joyi", me decían, jaja. Y me felicitaban, eso me pone feliz porque pude ayudar al equipo con esa jugada de gol. Y el entrenador también me cargaba, me decía que no era Jara, que era Mbappé, jaja. Mis compañeros me decían que ya sabían que iba a enganchar porque siempre lo hago en las prácticas, ja.

¿Los jugadores de Tigre también te felicitaron?

Sí, uno que crucé me dijo "qué bien jugaron, los felicito". Eso es muy lindo, que le te digan es lindo.

Después del triunfo con Vélez, Coleoni dijo que seguramente en la B Nacional Central jugará de otra manera, con dos delanteros... ¿te ves compartiendo ataque con Rossi?

Dijo eso, pero la verdad es que se manejan tres sistemas de juego y no se sabe cómo va a jugar. Quedó demostrado en estos partidos. Probó ya con los dos juntos y anduvimos bien. Veremos qué decide si jugar 4-4-2 o como jugamos en la Copa. Él decide quién va a jugar arriba.

El festejo de la máscara, ¿como nació y por qué lo sigues haciendo?

Miraba la serie y me gustó hacer un festejo nuevo. Y ahora hay que seguir con la cábala.