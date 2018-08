"Pol" Fernández será la nueva cara de Racing

Fotos INCORPORACIÓN. Guillermo Fernández tiene prácticamente todo acordado con Racing para sumarse al plantel como flamante refuerzo.

06/08/2018 -

Racing tiene en la mira el partido del próximo jueves ante River Plate por el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y todo es entusiasmo y expectativa en las filas de la "Academia". El equipo del "Chacho" Coudet tratará de empezar con el pie derecho la serie ante los "millonarios" y de demostrar que está en condiciones de seguir en carrera en el certamen sudcontinental.

Pero ayer surgió una novedad importante y se trata del anuncio que hizo el mediocampista Guillermo "Pol" Fernández que adelantó que hoy o mañana estará viajando a Buenos Aires para concretar su incorporación a la "Academia".

"Seguramente, mañana (por hoy) o pasado estaré viajando a Buenos Aires", confió en una entrevista con Radio Nihuil.

El futbolista llegará a la "Academia" para reforzar la zona central del campo, donde Eduardo Coudet no cuenta con tantas alternativas de cara a un segundo semestre en el que afrontará Copa Libertadores y Superliga.

Una clara señal de que su salida de Godoy Cruz es inminente es que fue separado del plantel para el partido que ayer el "Tomba" le ganó 1-0 a Huracán Las Heras por las semifinales de laCopa de la Vendimia, con gol del "Morro" Santiago García.

"Hoy iba a jugar y me dijeron que no lo podía hacer. Se comunicaron dirigentes y al final no pude", lamentó Fernández, quien aparentemente deberá seguir a la distancia las alternativas de la final del torneo provincial, en la que los dirigidos por Diego Dabove enfrentarán a Independiente Rivadavia.

"Pol", finalmente, les agradeció a "los hinchas’ por el "cariño" que le brindaron en su paso por Godoy Cruz.