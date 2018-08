06/08/2018 -

Ya falta cada vez menos para que River Plate se enfrente a Racing por el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y uno de los que empezó a palpitar ese duelo es el defensor Javier Pinola.

"Le tengo cariño a Racing porque ahí la pasé bien durante un año y medio. Traté de involucrarme e identificarme rápidamente. Sólo tengo palabras de agradecimiento, pero hoy soy feliz donde estoy y lo único que ocupa mi cabeza es tratar de ganarle a Racing para seguir en la Copa", expresó el zaguero cuando analizó lo que puede ocurrir este jueves en el Cilindro de Avalleneda.

Pinola también habló de lo que representa marcar a jugadores de la talla de "Licha" López y Walter Bou.

"Vamos a ver. Licha es un delantero grandísimo. Para marcarlo hay que estar muy atento. Me sorprendió en el buen sentido que en el torneo pasado hizo un gran desgaste casi jugando como volante y son cosas que impresionan a su edad. Es un gran tipo y es difícil ser objetivo con él. Y a Bou también lo conocemos. Hay que estar muy atentos para tratar de que no reciban cómodos y no te encaren".