Inscripciones on line para docentes del Nivel Superior

06/08/2018 -

El Consejo General de Educación a través de la Dirección General de Nivel Superior, informa a todos los docentes inscriptos y clasificados en los listados ordinario y extraordinario elaborados por la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del nivel, que a partir hoy y hasta el miércoles próximo, se realizará la inscripción on line para cargos y horas cátedras titulares. El cronograma de las convocatorias se encuentra disponible en la página del Sicobce: http://sicobce .medu cacionsantiago. gob.ar/sicobce/loms/. En dicha página, también encontrarán el formulario de inscripción para los docentes y el correo electrónico al que deben enviar la inscripción, respetando de manera excluyente los tres días para cada convocatoria. Citación La oficina de área Central de Personal, dependiente del Consejo General de Educación, cita a los docentes incluidos en la Resolución Nº 29/2018 y su Anexo VII emitida por la Dirección General de Personal de la Provincia, a efectos de notificarse de la misma en la mencionada dependencia, de lunes a viernes de 8 a 12. Los citados son: Ache, Ana, Esc. Infantil Nº 352; Acuña, Mirta, Esc. Nº 677 "Gral. José de San Martín"; Aguirre, Griselda, Esc. Nº 748 "Bernardino Rivadavia"; Almaraz Alba B., Esc. Superior Nº 389 "Dr. Antenor Álvarez"; Álvarez, María E., Esc. Nº 279; Arabia, Marcia I., Esc. Infantil Nº 398 "Martín Uriondo"; Arce, Marta E., Esc. Nº 925; Artaza, Estela B., Esc. de Capacitación Nº 16; Ávila, Celia R., Esc. Nº 99 "Lorenzo Goncebat"; Barraza Delicia B., Esc. Nº 968 ‘25 de Julio’; Boloñez, María R., Esc. Nº 29 "Narciso Laprida". Bonahora Mirian E., Esc. Nº 824; Bonaldi Liliana G., Esc. Infantil Nº 170 "Provincia de Salta"; Bravo Mirta F., Esc. de Comercio Nº 1 ‘Dr. Manuel Belgrano’; Bustos Esther A., Esc. Nº 908; Conde Nilda G., Esc. Nº 675; Comán Roberto A., Esc., Nº 981; Coria Mercedes E., Esc. Nº 754; Chazarreta Dominga C., Esc. Nº 29 "Narciso Laprida"; Díaz Arminda L., Esc. Nº 1214; Díaz Neder Nelva, Esc. Hogar Nº 1 ‘Eva Perón’; Duarte Adriana I., Esc. Superior Nº 59 "Remigio Carol"; Echegaray Marta A.. Esc. Nº 844 Yutu Yacu; Ferreyra Américo. Dirección General de Nivel Secundario: Fontanini María E, "Colegio Mariano Moreno"; Franceschini Norma, Esc. Superior Nº 27 "Benjamín Zorrilla"; Gallo Marta M., Esc. Infantil Nº 343; Jiménez Juan A., Esc. Nº 828; Luna Juan C., Esc. de Capacitación Nº 20; Navarro María del V., Esc. Nº 722 "Leopoldo Lugones"; Nieva Sonia del V., Esc. Nº 30 "Bernardino Rivadavia"; Peralta Yrma R., Jardín Nº 20; Pereyra Nora G., Jardín Nº 30 "Infanta Mendocina"; Sandoval Lilia del C., Esc. Nº 1166; Santillán Gladys E., Esc. Nº 900; Villalba María I., Esc. Nº 754; Cajal Francisca R., "Colegio Absalón Rojas"; Campos Celestina M., Consejo General de Educación; Silva Luisa E., Esc. Nº 43 "Buenaventura Suárez".