De visita a unos amigos, un desaforado sujeto agredió a trompadas a su concubina

Fotos LESIONADA. Junco terminó hospitalizada, tras los golpes de Torres.

06/08/2018 -

La fiscal de Añatuya. Andrea Darwich, ordenó la exclusión del hogar y aprehensión de un sujeto, acusado de salir de paseo, con su pareja, a la casa de unos amigos, reaccionar con furia y atacarla a trompadas.

Ello se desprende de una denuncia que radicó ante la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 4, Ailén Alejandra Junco, de 20 años, con residencia en la calle Alvear casi Libarona, Bº Rosso, de Añatuya.

La acción fue iniciada en contra de su concubino, Claudio Emanuel Torres, de 21 años, con quien la joven tiene una hija en común de 2 años y conviven hace más de cuatro años.

La historia

En su presentación, Junco habría relatado que en la víspera fueron de visita a casa de unos amigos.

Quizá consecuencia de los celos, o el alcohol, de pronto Torres se habría ofuscado y empezó a insultar a Junco. Tímidamente, los dueños de casa intentaron apaciguarlo, a fin de que el incidente no llegara a mayores.

El visitante se habría puesto peor: a trompadas, derribó a Junco provocándole serias lesiones en el pómulo izquierdo.

Reincidente

"No es la primera vez que me golpea. Siempre que se pone como loco, me pega; esté en casa, o afuera"’, habría aclarado la jovencita a las policías.

Alertada, la Fiscalía habría ordenado que de inmediato Torres sea excluido de la vivienda y se lo aprehenda cuando lo localicen en la vía pública.

Asimismo, la policía deberá tomarle testimonio a uno de los testigos, Lucas Cejas, y efectuará un relevamiento vecinal, cuyas conclusiones le serán remitidas a la fiscal esta misma semana.