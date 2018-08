Dovizioso se trepó a lo más alto del podio

Fotos MOMENTO CUMBRE. Andrea Dovizioso disfrutó a pleno en lo más alto del podio del autódromo de Brno, en la República Checa.

Andrea Dovizioso, piloto de Ducati, sostuvo una gran batalla en el final del Gran Premio de la República Checa, que se corrió en Brno, con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, y con Marc Márquez, quienes lo escoltaron en la décima prueba del campeonato de MotoGP.

Al comienzo de la prueba, Dovizioso lideró la prueba escoltado por Valentino Rossi y por Marc Márquez, quien superó a Jorge Lorenzo. En la vuelta siete, el italiano de Yamaha saltó a la punta y Lorenzo volvió sobre el de Honda para escalar a la tercera plaza.

Sin embargo, a "Il Dottore" no le duró mucho ser el puntero, ya que "Dovi" recuperó el liderazgo en el décimo giro, mientras que Márquez, Lorenzo y Cal Crutchlow (Honda) luchaban por el último escalón del podio. Tras ser superado por "Dovi", Rossi se vio sobrepasado por Márquez unas vueltas más tarde. El británico quiso unirse a los dos primeros para pelear por la victoria en Brno, dejando atrás a Valentino en el proceso.

Con Dovizioso de líder, Márquez parecía esperar al final de la prueba para realizar un ataque a la punta, que no se llegó a ver. En un par de vueltas, el ex campeón del mundo, próximo compañero de Marc en Honda, saltó hasta el tercer lugar, en lo que representó una seria merma en el ritmo de Crutchlow. De hecho, el inglés del LCR Team vio como Rossi se le acercó, ya no eran contendientes por el triunfo.

Dovizioso mantuvo la punta en base a una consistencia en sus giros de vuelta, por lo que Márquez pareció más cuidar la posición que ir por un ataque. El que puso todo fue Lorenzo. De menos a más, el mallorquín estuvo a punto de lograr un magnífico doble sobrepaso a Márquez y a Dovizioso, pero el italiano se cuidó en la curva final de la superación. Marc se vio tan sorprendido que no llegó a reaccionar para devolverle las gentilezas.

Definición

A dos vueltas del final ya estaba claro que Lorenzo iría a por todo. Así lo intentó varias veces sobre Dovizioso, que iba por fuera para cambiarle la trayectoria y recuperar la punta. Márquez los miraba a la espera de poder sacar partido de la pelea entre las Ducati. En el giro final, Marc pasó a Jorge, pero el de Ducati se la devolvió con un sobrepaso al límite, donde tuvieron un leve contacto, para ganar la segunda posición.

"Dovi" obtuvo su segundo triunfo de la temporada, que se le negaba desde el Gran Premio de Qatar, en marzo pasado. Lorenzo fue segundo por delante de Márquez quien, con el tercer puesto, extendió un poco más la ventaja en el campeonato sobre Valentino Rossi, cuarto a la postre. Crutchlow, que fue candidato al podio, concluyó en quinta posición.