Agustín Canapino, en gran remontada, terminó duodécimo

06/08/2018 -

El arrecifeño Agustín Canapino completó ayer una gran actuación en la "Corrida do MilhÆo" del Stock Car, que se desarrolló en el autódromo internacional de Goiania, Brasil, al concluir en el duodécimo lugar de una prueba que ganó el ex piloto de Fórmula Uno: Rubens Barrichello.

El piloto arrecifeño, que no pudo realizar el sábado una buena clasificación por problemas en los frenos de su Chevrolet Cruze, terminó la sexta fecha del campeonato de la categoría brasileña con un resultado más que aceptable, tras ocupar el vigésimo noveno casillero en la largada.

Max Wilson y Felix Da Costa completaron el podio de la competencia en la que Barrichello se alzó con un premio de un millón de reales.

La Corrida Do Milhâo, la carrera más importante del calendario de Stock Car, se disputó a 40 minutos más una vuelta, y durante todo su desarrolló tuvo mucha fricción.

Al término de la carrera, Canapino declaró: "En el cambio de neumáticos se trabó uno y quedé último, lejos. Después recuperamos, pero no funcionó el botón de push to pass. A pesar de todo eso pude terminar 12, con el auto sano, y haciendo lindas batallas con otros pilotos. Me divertí y sobreviví a una carrera caótica, con muchos toques y fricción. Me voy contento con la experiencia. No fueron los resultados que me hubiesen gustado, pero así son las carreras. Le agradezco muchísimo a Carlos Zarlenga y todo GM Mercosur por la posibilidad de vivir esta experiencia".