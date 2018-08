"La verdad, éste era un podio impensado"

Fotos LOGRO. Pernía no tuvo un buen arranque, pero levantó en la final

Leonel Pernía, líder del campeonato, sumó un gran tercer puesto y remontó un fin de semana que parecía complicado. "Lo nuestro fue muy bueno en esta final. Sinceramente era impensado alcanzar un podio después de haber hecho una mala clasificación y una mala serie. Pero salimos a hacer lo mejor que teníamos. Mi chasista hizo un cambio en el auto y la verdad que recuperé ritmo. Eso me permitió saltar del puesto 13 al 7 y agarrar buen ritmo de competencia".

A su vez, Pernía contó: "Quise aprovechar algunos toques y de ahí, no bajé nunca los brazos. En la semana fueron todas difíciles y estábamos para perder la punta del campeonato. Pero las cosas son así. Las carreras hay que correrlas. Ya me pasó lo que esta vez le tocó vivir a Chapur esta vez, que es tener que parar y perder buenos puntos cuando parece que los tenés asegurados. Duele mucho". Por último, el "Tano" contó la situación que le permitió liberarse: "Sabía en plena carrera que si Chapur llegaba primero, no sé si ganaba la carrera por el apretón que le pegó a Antonino (García). Eso me dio tranquilidad para ir al frente y sumar. Salí bien parado y logré el podio que es muy bueno para las aspiraciones en el campeonato", cerró ayer Pernía.