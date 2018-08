Fotos FESTEJO. Antonino García fue imparable este fin de semana y se quedó con la clasificación y con la final de la Clase 3.

06/08/2018 -

No se dio por vencido y ayer la suerte le hizo un guiño. Antonino García venía teniendo buenas performances y en Las Termas de Río Hondo anotó su nombre entre los ganadores del Turismo Nacional. El rionegrino ganó la final de la Clase 3, su primera en la categoría, y al final de la competencia, dialogó con EL LIBERAL.

Confesó que era muy optimista desde hace varias fechas por el nivel de auto que tenía y aseguró que, pese a la desgracia de Chapur, era una victoria que tenía que llegar en algún momento.

"Sabía que teníamos un buen auto en todas las carreras. Estábamos esperando tener una carrera así. Esta vez se nos dio todo redondo en este fin de semana. Hicimos una buena clasificación, que era algo que nos venía costando. Teníamos casi el mejor auto junto con Santero que él, a diferencia mía, hizo una muy buena serie. En la final tuvo que ir a boxes y yo sabía que quedaba con chances de pelearle a los Citroën", dijo García.

A su vez, el hombre de Chevrolet destacó: "Era difícil, porque se trataba de una carrera larga. Me costó varias vueltas pasar a ‘Manu’ (Urcera). Después, con mucho esfuerzo y exigiendo el auto, pude llegar cerca de Chapur. Me apretó sin necesidad y eso casi me hace perder un par de lugares. Después tuvo la rotura de la rueda trasera y ahí ya me quedó la carrera servida. Con Urcera, se notó que yo funcionaba mejor, pero Chapur traccionaba muy bien. En la serie pude hacer una diferencia, pero no la que esperábamos".

"La verdad que tengo una felicidad enorme por haberme subido al podio y más aún cuando te toca en el medio y en un escenario como éste. Uno siempre viene ilusionado, pero todos vienen a ganar y por eso me voy muy feliz y conforme con esta victoria", aseveró Antonino.

Toque polémico

El rionegrino tuvo un cruce con Chapur y al respecto, declaró: "Me sorprendió lo que sucedió con Chapur. Si bien él pelea el campeonato, con Urcera veníamos corriendo muy bien. Él se excedió. Una cosa es acelerar un poco para llevarte afuera y otra muy distinta es dejarte sin pista y hacer que te superen más auto. Cuando te perjudican tirándote afuera, ya es algo que no nos gusta. No sé cómo lo analizó la categoría, pero ya queda anotado, como se dice".

Por último, Antonino García habló sobre sus sensaciones tras el abandono de Chapur, que le permitió ser nuevo líder de la final de la Clase 3.

"Cuando vi que a Chapur se le salió la rueda trasera, sabía que podía quedar cerca de ganar e inmediatamente traté de concentrarme aún más. Era consciente de que si al auto no le pasaba nada y no cometía errores, la victoria estaba servida. Pero la realidad es que uno en esas situaciones no puede pensar en el final, sino que debe ir trabajando curva a curva. En esta categoría nunca te podés confiar", cerró el gran protagonista del fin de semana en Las Termas de Río Hondo.