Griselda Siciliani hizo una fuerte confesión en un programa de TV

06/08/2018 -

La actriz Griselda Siciliani no es de las personas que tenga pudor en contar su intimidad, o en mostrarla a través de las redes sociales, espacio en el que suele compartir fotografías en poses sensuales o con muy poca ropa.

Pero siempre parece avanzar un pasito más. Invitada al ciclo que conduce, por Telefé, Andy Kusnetzoff, dejó a todos con la boca abierta cuando ante la propuesta de "Avancen al punto de encuentro los que se filmaron teniendo sexo", la ex de Adrián Suar fue la primera en moverse de su lugar.

"Me he filmado (teniendo sexo). Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno. Después todo se borra, inmediatamente", aseguró Griselda.

Ante la confesión, Kusnetzoff le preguntó qué hacía con los videos luego de filmarse ya que pude existir la posibilidad que se viralicen. "No, creo que con celular no me he grabado... Eran tres cámaras, un drone y una grúa", bromeó la actriz que pronto regresará a la pantalla con "Morir de amor".