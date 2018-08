Una nueva criatura asoma de las profundidades

06/08/2018 -

En el lugar más profundo del planeta, todavía más hondo que la propia fosa de las Marianas, un grupo de investigadores que realizan una expedición en un submarino hacen el descubrimiento de sus vidas: encuentran un mundo completamente nuevo donde es posible que habiten especias marinas inimaginables. Pronto verán con sus propios ojos una gigantesca criatura que se creía extinta. Se trata del megalodón, que existió aproximadamente entre 19,8 y 2,6 millones de años atrás, durante el Cenozoico. El submarinista especializado en aguas abisales Jonas Taylor (Jason Statham, "El Transportador") pondrá en marcha una misión para rescatarlos antes de que sea demasiado tarde.

Jon Turteltaub (Plan en Las Vegas, El aprendiz de brujo) dirige esta adaptación de "The Meg", la novela escrita por Steve Alten en 1997, que tiene una producción de 150 millones de dólares.

"Nunca he hecho algo así. Me gusta hacer películas que yo iría a ver al cine. Para mí, no existe una mejor película que ‘Jaws’ (Steven Spielberg, 1975). Es perfecta. Sé que no podía hacer esa película y que no debía", dijo Turteltaub.

"Lógicamente, no lo iba a hacer tan bien como Spielberg. Pero sé que podía ofrecer algo divertido, un espectáculo grande y entretenido. Ese fue mi reto", agregó.

Turteltaub disfrutó plasmando en la gran pantalla conceptos de serie B en una superproducción como ésta.

"Lo importante es intentar desesperadamente que las escenas estén dentro de los parámetros de la realidad y la lógica. No está permitido incluir algo que vaya a quedar genial simplemente porque sí; tiene que pedirlo la historia", declaró.

Para eso, es fundamental contar con actores que "eleven el material" y consigan que el público crea el relato, además de disponer de unos efectos visuales "de primera".

"Es decisivo saber contenerse y centrarse en los personajes. Aun así, siempre hay momentos donde dices: ¡No! ¡Es terrible! ¡Ha quedado muy Roger Corman!", en alusión al rey del cine de serie B, con quien Turteltaub trabajó en sus primeros pasos en la industria.

"Optamos por usar el humor adecuado. Lógicamente, no quieres que la gente se ría de tu película, pero los personajes sí lo pueden hacer porque saben que están en una situación ridícula. Actúan como lo harías tú en ese contexto loco e imposible", declaró.

"The Meg" es una coproducción de EE.UU. (Warner Bros.) y China (Gravity Pictures), un mercado cada vez más relevante para los intereses de Hollywood.

Turteltaub sabe que su propuesta, por delirante que sea, atraerá a muchos espectadores. "Hay quien va al cine para desconectar y quien acude para tener una batalla intelectual. Necesitamos que existan todas las opciones. Tengo casi 55 años y nunca he vivido en una época donde alguien no pensara que eran tiempos oscuros y aterradores", explicó.

Y agregó: "Siempre hay cosas horribles en la sociedad. Las películas son fantásticas para ayudar a olvidarnos de esas cosas, pero son mejores aún para enseñarnos la importancia de hacer frente a nuestros miedos", sostuvo EFE.