Mirtha no quería que terminara el programa especial

06/08/2018 -

Una vez que finalizó el programa, Mirtha Legrand recibió a los medios, delante de quienes confesó que se sentía muy feliz y que "no quería que el programa se terminara".

Fiel a su estilo también se quejó de que lanzaron mucho humo en el estudio, "saben que no me gusta, además el estudio era nuevo, tenía miedo de resbalarme", dijo, pero inmediatamente volvió el foco a lo que fue el homenaje, en el que innumerables figuras quisieron estar presentes dejándole un saludo por sus 50 años de programas.

En varias tandas fueron pasando Graciela Borges, Natalia Oreiro, Guillermo Francella, Jorge Lanata, Gustavo Yankelevich, Gabriela Michetti, Enrique Pinti, Santiago del Moro, Cacho Castaña, Mariana Fabbiani, Valeria Lynch, Joaquín y Lucía Galán y Arturo Puig, Horacio Rodríguez Larreta, Coco Sily, Oscar Martínez, Palito Ortega, Lali Espósito, Julio Bocca, Gaby Sabatini, Facundo Manes y Diego Santilli, entre otros tantos.

Y con respecto a los saludos que recibió, señaló: "Me sorprendieron todos, pero el que más me sorprendió fue el de Ramón Ortega, con quien estuvimos distanciados por cosas que ahora no vienen al caso. Tampoco sabía que Susana iba a llamar y lo de mi hermana fue insólito, no sabía nada".