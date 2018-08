"La Chiqui" no piensa dejar la televisión

06/08/2018 -

Conmovida por el homenaje televisivo que le preparó su nieto y productor, Nacho Viale, por los 50 años de "Almorzando con Mirtha Legrand", la diva dejó a todos boquiabiertos al revelar al aire su edad. "El 23 de febrero de 2019 esta persona que ustedes ven aquí... Me voy a poner bien erguida... ¡Va a cumplir 92 años! Toda una vida", dijo Mirtha.

Y agregó: "A los 14 empecé con mi primera película. Y aquí estoy, entera. ¡Adelante la Chiqui!", por lo que se deduce que aún quedan muchos programas por delante.

El homenaje, que contó con un cortometraje protagonizada por Tini Stoessel, Juana Viale, Marcela Tinayre, Mariana Fabbiani y Laura Fernández, en la que personificaron a Mirtha en los momentos memorables de su carrera, hizo un recorrido por la firma del primer contrato junto a Alejandro Romay y Samuel Yankelevich, interpretada por Tini, los dúos de Mirtha con Pimpinela y Valeria Lynch, la visita de la actriz a la Casa de Gobierno tras la prohibición de su programa por el gobierno de María Estela Martínez de Perón y el famosísimo detrás de escena con el "carajo-mierda" que se volvió un eslogan, entre otros momentos memorables de los últimos 50 años.

Mirtha se emocionó en varios momentos del programa, pero no pudo contener las lágrimas cuando escuchó la voz en off de su hermana, Goldie, leyendo una carta que había escrito para ella. "Empezaste a los once años y no has parado hasta hoy, haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia, tus verdades, tus convicciones, no en vano sos tan amada. Como hermana tengo orgullo por tus logros y por el cariño y respeto mutuo", se la escuchó decir a Goldie; y Mirtha apenas pudo decir entre lágrimas: "Me tomó de sorpresa esto, nunca sale Goldie, nunca. Nos queremos tanto, tanto...".

El 3 de junio de 1968, por la pantalla de Canal 9, comenzó un programa que cambió la historia de la televisión argentina: "Almorzando con las estrellas", con Mirtha Legrand como su anfitriona. En su origen, la idea era que las celebridades de la época coman ante las cámaras. 50 años después, el ciclo se mantiene vigente, se convirtió en un hito de la pantalla chica y hasta rompió récords Guinness, al ser el programa presentado por la misma persona durante medio siglo.