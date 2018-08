Juan Minujín se desnudó en la TV, pero confesó que es tímido en la vida real

06/08/2018 -

"En mi trabajo, nunca me apoyé en lo físico". "Desde que aparecí en culo recibí muchos elogios, tanto de mujeres como de hombres. Eso tuvo que ver con el personaje. Yo soy coqueto, pero nunca me cuidé demasiado. Es más, me cuido por un tema de salud. Trato de no abonar al tema del aspecto físico porque cuanto más diversos sean los aspectos físicos, más lindo y divertido es todo. El deseo sexual no va por el lado de estar bien físicamente", explicó Juan Minujín después de la explosión de comentarios que generó en las redes sociales el desnudo que protagonizó en la exitosa telenovela de Telefé, "100 días para enamorarse",

En un intento por hacer una diferencia entre la ficción y la realidad, destacó en diálogo con el programa radial de Catalina Dlugi,: "No me gusta cuando dicen que una mujer tiene que tener un tipo de cuerpo, que el hombre tiene que tener un tipo de cuerpo, porque es valioso ser lindos y flacos. Eso empobrece. Además, la mayoría de todos nosotros no llegamos a eso. Es muy frustrante".

Y agregó: "En este medio hay muchísima presión sobre las mujeres, son mucho más crueles con ella que con los hombres. De a poco hay que ir deconstruyendo eso".En un tono intimista y confidencial, Minujín compartió una anécdota que vivió hace poco a raíz de su personaje: "El otro día fui a la farmacia y el señor me dijo ‘te felicito por la novela’, y una señora me dijo ‘yo te felicito por tu trasero’... Esas escenas las tomo como un juego, es un reconocimiento al trabajo. Y por más que para actuar soy desinhibido, en mi vida personal soy más tímido", dijo Minujín, quien se pone en la piel de "Gastón", el hombre que intenta reconquistar a Laura, el personaje al que le da vida Carla Peterson.

Por otra parte, opinó: "Lamentablemente creo que todavía la mujer sigue estando cosificada en un montón de sentidos. Pero estamos desandando este camino de a poco".

Y hablando del universo femenino, Juan Minujín compartió su postura frente a la legalización del aborto. Y finalizó: "Estoy a favor, espero con todo mi corazón que la ley salga porque implica un gran avance de derechos para las mujeres. Igualmente, salga o no salga, ya se abrió un debate que está vivo".