¿"Luismi" cantará temas de Chico Novarro?

06/08/2018 -

El próximo 4 de septiembre Chico Novarro cumplirá sus 85 años, y anunció que tiene entre manos un nuevo disco. "Hay un par de canciones que nunca grabé y otras que me dan ganas de volver a cantarlas. Digamos que estoy proyectando. Soy consciente de que el tema de los CD anda muy mal, pero quiero dejar más recuerdos, inclusive, terminé de escribir el libro, "Algo conmigo" para Editorial Planeta. Según me dijeron, sale este mes", le contó a DiarioShow.

En esa misma entrevista, y en el marco de la exitosa serie sobre la vida de Luis Miguel, Novarro reveló que el cantante mexicano le prometió grabar dos temas de su autoría. "Prometió grabar ‘Cuenta conmigo’ y ‘Algo contigo’. El que grabó mucho de lo mío es Armando Manzanero, pero yo no vivo en México ni en Estados Unidos para saber cómo el público las disfruta", remarcó.

Y agregó que antes le avisaban cuando figuras como Daniel Riolobos, Olga Guillot, Armando Manzanero, Andrés Calamaro o Vicentico grababan algunos de sus temas; y ahora se entera por casualidad. "Me gusta que elijan mis canciones, otros grandes artistas me han pedido que escriba para ellos, como Tito Rodríguez. María Belén acaba de grabar "Algo contigo" con Rubén Blades, hicieron un dúo precioso en tiempo de rumba. También me elige Rosario Flores...", detalló Chico.