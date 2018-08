Diego Maradona le está dando rienda suelta a todos sus gustos musicales

Fotos Diego y "El Pepo" cosecharon numerosos mensajes con su foto en Instagram.

06/08/2018 -

Ningún paso que el exastro de fútbol, Diego Armando Maradona dé en suelo argentino logra pasar inadvertido. Del mismo modo en el que llovieron los comentarios en las redes sociales tras su asistencia al show de Damas Gratis, ahora dio que hablar por su presencia en el recital del "Pepo".

El cantante se mostró feliz por la visita del "Diez" en su cuenta de Instagram: "El sueño del pibe... Y ya lo ve ... y ya lo ve... el que no salta es un inglés... Maradona es más grande ...es más grande que Pelé...", escribió "El Pepo", según lo reflejó Diarioshow. Y en ese mismo ámbito Maradona también recibió una gorra de Racing y hasta se subió a cantar una canción con el artista.

Pero no todos los pasos que da Maradona son motivo de felicidad. Mientras él se divierte en sus salidas con su novia Rocío Oliva, su ex Verónica Ojeda le reclama una visita a su hijo más pequeño, Dieguito Fernando. La cita que tenían planeada a finales de julio fue cancelada por el "Diez". Y según trascendió en Infama Recargado, "a Rocío (Oliva) le gusta mucho salir, Diego le sigue el tren, y por eso después no puede cumplir con el compromiso".