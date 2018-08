"Feith y Milka compraban cheques falsos en Córdoba"

Fotos COMPLEJIDAD La Fiscalía sospecha que la banda intenta despegarse, con verdades a medias.

Un detenido rompió, a medias, el silencio y habría revelado que dos de los imputados compraban "cheques voladores" en Córdoba. Así lo habría subrayado Marcelo Alejandro Costas a la fiscal Aída Ferrén Serlé, al ampliar su declaración indagatoria en un proceso en el que se investigan estafas por más de $400.000 a los comercios.

Según Costas, "Feith y Milka (Bonahora) viajaban a Córdoba y compraban cheques falsos" en una especie de financiera o cueva.

Luego, las órdenes bancarias eran alteradas en un dígito, tarea que le era encomendada a las manos artísticas de Bonahora.

Secuelas

Como resultado hubo un tendal de comercios estafados, con operaciones incobrables, ya que todos se habrían declarado insolventes.

Al recuperar la memoria, Costas habría añadido a la Fiscalía que a comienzos de este año "volví a encontrarme con Feith y me dijo que estaba peleado con Milka (ex novia), ya que hacía cosas que no le gustaban", trascendió.

A criterio del detenido, Feith resolvió tomar distancia de la misma mujer con quien antes habrían pergeñado un jugoso negocio con cheques "fuquis".

En sintonía

Casualidad, o no, al ser indagado, tiempo atrás, Feith ya habría bajado línea y subrayado también su aparente descontento con Milka. Esta semana, la Fiscalía pondría quinta en la causa y se apresta a trabajar, tras nuevos pedidos de prisión preventiva, trascendió. El dilema radica en si ésta será solo para Feith, o bien extensiva para Costas, cuyo arrepentimiento seprodujo justo en los albores de una nueva audiencia.

La respuesta final llegará ante un juez.