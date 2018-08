Fotos Aseguran que las hepatitis virales dejarán de ser primera causa de trasplantes hepático

06/08/2018 -

Los trasplantes de órganos representan un verdadero desafío de salud pública a nivel mundial. En la Argentina, más allá del avance que puede representar la ley "Justina", todavía se está muy lejos de la situación deseable en términos de cantidad de donantes por millón. Por eso representa un buen augurio que las hepatitis virales dejarán de ser la principal causa de trasplante hepático, gracias a la cura de la hepatitis C y la prevención de nuevos casos de A y B. Aparecen en el horizonte otros desafíos, como la prevención del hígado graso no alcohólico y la cirrosis por alcohol, condiciones que empeoran el hígado y pueden requerir trasplante. "La situación del trasplante en nuestro país no es la ideal: tenemos solamente 12 donantes de órganos por cada millón de habitantes, mientras que España tiene 50. Deberíamos contar con, como mínimo, 30 donantes por millón, por lo que estamos muy por debajo de lo que necesitamos", explicó el Dr. Domingo Casadei, director médico del Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad (Itac). Procuración de órganos El principal obstáculo que presenta esta situación es el de la procuración de órganos. Los especialistas afirman que es necesario contar con un equipo conformado por médicos que detecten a los pacientes que pueden ser donantes para que, si mueren, se aprovechen sus órganos para salvar unas 6 ó 7 vidas. "Si bien la ley ‘Justina’ es un avance fundamental, si no contamos con más equipos de buenos procuradores, es difícil que la situación cambie", detalló el Dr. Casadei. Por otra parte, el doctor destacó que en materia de la realización del trasplante en sí, tanto el sector de salud pública como privada son de primer nivel y están a la altura de los estándares globales. A nivel mundial, se están realizando investigaciones en el campo de la medicina regenerativa con el objetivo de lograr, en unos 10 ó 15 años, utilizar órganos o células de animales para trasplantar a seres humanos.