Cristina Kirchner habría pedido retornos para hacer campaña

06/08/2018 -

El lunes 13, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a los Tribunales Federales de Comodoro Py. La indagarán, esta vez, por la investigación sobre los cuadernos de las coimas. Y el juez federal Claudio Bonadio la esperará con preguntas e indicios sobre su presunto rol en la operatoria de recaudación ilegal de decenas de millones de dólares, cash, durante una década, según la reconstrucción que realizó el diario La Nación.

El primer eje será lo volcado en los cuadernos que redactó el chofer Oscar Centeno. Le adjudica un supuesto papel protagónico después de la muerte de su marido, Néstor Kirchner, cuando ella les habría dado órdenes de recaudar entre las empresas para las elecciones de 2013 al entonces ministro Julio De Vido y a su lugarteniente, Roberto Baratta , con quienes conformaría una presunta asociación ilícita, según estimó el fiscal Carlos Stornelli.

Eso ocurrió el 6 de mayo de 2013, cuando Centeno, devenido en colaborador de la Justicia, consignó en uno de sus ocho cuadernos "una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. presidenta Cristina F. Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales (sic)".

¿Cómo supo Centeno sobre lo que se habría dicho en esa reunión?

Según surge de los cuadernos, en ocasiones él mismo presenció algunos diálogos; otras veces, porque Baratta le contó lo conversado, y, en otras, porque escuchaba lo que el ladero de De Vido informaba por teléfono a terceros, mientras se trasladaban en el auto. Pero no son solo los dichos de Centeno. El primer empresario que se quebró y decidió colaborar con la Justicia, el expresidente de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea confirmó la operatoria. Admitió que pagó sobornos como detalló el chofer en sus cuadernos y que le pidieron dinero para la campaña, aunque buscó posicionarse en un rol de víctima. Sostuvo que lo "apretaron" para que entregara millones.

¿Las anotaciones de Centeno y los dichos de De Goycoechea agotan las evidencias en contra de la expresidenta? No. Bonadio y el fiscal Stornelli también le preguntarán sobre el uso recurrente de la quinta de Olivos y de su departamento de la Recoleta, en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, como escalas neurálgicas en la recolección de sobres, paquetes, cajas, valijas y bolsos llenos de dólares, durante años.

Así, por ejemplo, Centeno escribió que el 12 de agosto de 2009 lo llevó a Baratta a buscar un bolso con u$s 360.000, que después pasaron por el departamento del entonces funcionario, que volvió con dos bolsos más, que después lo "llamó al jefe" y le informó que había juntado u$s 657.000, que pasaron por otro lugar y levantaron un bolso con otro u$s 1,1 millón, y entonces fueron a entregarle todo. ¿A quién? A Daniel Muñoz, secretario privado de Kirchner. ¿Qué ocurrió entonces? ‘Fuimos a Uruguay 1306, donde lo esperaba en un Focus 5 puertas [patente] HBU 606 Daniel Muñoz con su chofer; luego entraron en esa dirección y Baratta le dejó los primeros tres bolsos con dinero, o sea u$s 1.010.600", detalló.