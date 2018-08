Baratta: blanqueo de dinero y un banquero amigo

Fotos INVOLUCRADO. Roberto Baratta en la sede de la Policía Federal.

Las innumerables jornadas de recaudación de Roberto Baratta y sus laderos por la ciudad de Buenos Aires tuvieron sus beneficios para todos los protagonistas. En los cuadernos, el chofer Oscar Centeno dejó asentadas las "comisiones" que recibía cada uno. Luego de entregar la recaudación del día (así lo denominaban) en el domicilio de los Kirchner (Uruguay 1306) o en los búnkers alquilados, Baratta siempre volvía a su casa contando dólares.

Centeno describió con lujo de detalles el día que su jefe cumplió el sueño de la casa propia. Luego de comprar su departamento, Baratta estaba exultante. El diálogo con Centeno no tiene desperdicio. El chofer parece mascullar bronca por dentro: "Cuando salieron del banco el lic (licenciado) me dice: ‘Y Oscar, ¿no me felicitas?’. Por supuesto a los dos (por Dalina y él)".

Apenas un mes antes de la operación inmobiliaria, el 9 de marzo de 2010, Baratta fue al Banco Galicia, en Perón 415, a reunirse con el banquero Luis Rivaya, un hombre cercano a Julio De Vido y a Osvaldo "Bochi" Sanfelice.

Según las declaraciones juradas, Baratta vendió el 50 por ciento de ese departamento recién en 2006 y sumó a su patrimonio $ 91.200.

En ese mismo año, su actual esposa, Dalina Bielle, compró un departamento de 47 m2 en San Telmo. Su patrimonio actual se completa con un terreno de 365 m2 en El Calafate (una donación que atesora desde 1990) y el 50% del departamento ubicado en José Hernández 2045.