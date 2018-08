¿Cuáles eran los negocios de Angelo Calcaterra?

Fotos Angelo Calcaterra y su tío Franco Macri.

Angelo Calcaterra, empresario y primo del presidente Mauricio Macri, se presentó hoy en los Tribunales de Comodoro Py y habló de los escritos de Oscar Centeno.

Bajo la figura de "arrepentido", el ex presidente de IECSA valió los escritos del ex chofer de Ricardo Baratta y también admitió que hubo "aprietes" y "extorsiones" de ex funcionarios para las campañas electorales.

¿Cuáles eran sus negocios?

Angelo Calcaterra es hijo de María Pía Macri, hermana de Franco. En su ambiente laboral, el arquitecto es conocido como "el príncipe de la obra pública" y uno de los preferidos de su tío.

Según fuentes citadas por Clarín, aseguran que el caso de Angelo y Franco es el claro ejemplo del alumno que supera al maestro. En el año 2007, su tío le cedió dos joyas de su imperio: Iecsa, la constructora implicada en el caso de los cuadernos de las coimas por la cual se presentó hoy ante la Justicia; y la otra es la desarrolladora Creaurban.

Secundado por Javier Sánchez Caballero, coleccionaron contratos, como por ejemplo, el del tren bala que jamás se llegó a fabricar. La empresa también se asoció con Ghella (Italia) para obras de mayor porte. Participó en el multimillonario proyecto de soterramiento del Tren Sarmiento, de la mano de Odebrecht y durante los años que gobernó el kirchnerismo, se dijo que tenía llegada directa a De Vido.

Calcaterra suele descansar durante el verano en Punta del Este, en el complejo Terrazas que él mismo ideó y donde tienen casa el Presidente y todos los hermanos Calcaterra. Ese complejo Terrazas está al frente de Terrazas de Manantiales, desarrollado por el tío Franco hace tres décadas.