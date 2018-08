Una ciudad en EE.UU. sufre invasión de un centenar de cabras

Hoy 15:36 -

Los residentes de las afueras de la ciudad estadounidense de Boise, capital del estado de Idaho, descubrieron este viernes por la mañana que su localidad había sido invadida por más de 100 cabras, informan medios locales. Los animales se sintieron como en casa y comieron el césped de los jardines.

Las 'pruebas' fotográficas y de video del suceso no tardaron en aparecer en las redes sociales.

Nadie tenía ni idea de dónde salieron las cabras, y el misterio sólo se resolvió cuando hizo acto de presencia el servicio We Rent Goats, que se ocupa de llevar a estos animales a tierras públicas y privadas para limpiarlas de las malas hierbas, y cuyos empleados recogieron a sus 118 'trabajadores'.

Se descubrió que las cabras huyeron de un campo vecino y "emprendieron una pequeña aventura para conocer a los vecinos", según Kim Gabica, dueña de la empresa.

#Breaking - About 100 goats are on the loose right now in a #Boise neighborhood. They are going house to house eating everything in sight. Nobody has a clue where they came from...updates to follow pic.twitter.com/K0ghUwQEfk