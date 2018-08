CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Agosto de 2018

07/08/2018 -

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIUÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL CLÁSICO: COMERCIOVS. CENTRAL CBA.





CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.27 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

06.49 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

08.57 ROBIN HOOD

11.58 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

13.29 LA MOMIA REGRESA

16.03 EL MAJESTIC

19.05 ROBIN HOOD

23.07 EL SOSPECHOSO

TCM

07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.33 LA NIÑERA

08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.58 LA NIÑERA

10.48 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

13.17 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

15.22 ESCAPE A LA VICTORIA

17.32 POR AMOR AL JUEGO

22.02 TRIPLE IDENTIDAD

22.00 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

23.43 D-TOX

TNT

06.00 CORAZÓN DE TINTA

07.41 LA NUEVA GRAN ESTAFA

10.02 60 SEGUNDOS

12.18 UN HOMBRE DIFERENTE

14.22 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

16.17 GRAVEDAD

17.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

19.47 CHAPPIE

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

00.15 KUNG-FUSIÓN

SPACE

06.00 EL SANTO

08.05 ORO NEGRO

10.42 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

12.52 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE

15.01 DOS POLICÍAS REBELDES II

17.54 BIENVENIDO A LA JUNGLA

19.38 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 UN DÍA DIFÍCIL

CINECANAL

10.40 CONQUISTANDO A MI SUEGRO

12.45 HALCÓN

14.25 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.20 SHREK PARA SIEMPRE

18.10 EL PRECIO DEL MAÑANA

20.02 ASSASSIN’S CREED

22.00 LA LLAMADA 3

23.45 THE BELKO EXPERIMENT

SONY

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

10.40 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

11.35 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

12.30 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

13.25 SIRENA

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL TURISTA

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.





A DÓNDE IR

SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+JUEVES 9, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO “CHECHELOS”.





OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.





MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.





MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 08/08 - 16:55 (Cast)19:10

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

HOY AL 08/08 - 21:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 08/08 19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY AL 08/08 16:55 (Cast) 19:35

(Cast) 22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 08/08 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 08/08 - 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY AL 08/08 22:10 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 08/08 - 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 08/08 21:45 (Cast) 00:45

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 08/08 - 16:45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS

PENSADO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 17:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 18:00-