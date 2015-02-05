CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Agosto de 2018
Por El Liberal
07/08/2018 -
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIUÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL CLÁSICO: COMERCIOVS. CENTRAL CBA.
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.27 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
06.49 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
08.57 ROBIN HOOD
11.58 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
13.29 LA MOMIA REGRESA
16.03 EL MAJESTIC
19.05 ROBIN HOOD
23.07 EL SOSPECHOSO
TCM
07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.33 LA NIÑERA
08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.58 LA NIÑERA
10.48 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME
13.17 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
15.22 ESCAPE A LA VICTORIA
17.32 POR AMOR AL JUEGO
22.02 TRIPLE IDENTIDAD
22.00 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
23.43 D-TOX
TNT
06.00 CORAZÓN DE TINTA
07.41 LA NUEVA GRAN ESTAFA
10.02 60 SEGUNDOS
12.18 UN HOMBRE DIFERENTE
14.22 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
16.17 GRAVEDAD
17.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
19.47 CHAPPIE
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
00.15 KUNG-FUSIÓN
SPACE
06.00 EL SANTO
08.05 ORO NEGRO
10.42 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
12.52 EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
15.01 DOS POLICÍAS REBELDES II
17.54 BIENVENIDO A LA JUNGLA
19.38 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 UN DÍA DIFÍCIL
CINECANAL
10.40 CONQUISTANDO A MI SUEGRO
12.45 HALCÓN
14.25 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.20 SHREK PARA SIEMPRE
18.10 EL PRECIO DEL MAÑANA
20.02 ASSASSIN’S CREED
22.00 LA LLAMADA 3
23.45 THE BELKO EXPERIMENT
SONY
09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
10.40 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
11.35 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
12.30 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
13.25 SIRENA
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL TURISTA
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+JUEVES 9, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL DÚO “CHECHELOS”.
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CENTRO RECREATIVO (ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 08/08 - 16:55 (Cast)19:10
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
HOY AL 08/08 - 21:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 08/08 19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY AL 08/08 16:55 (Cast) 19:35
(Cast) 22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 08/08 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 08/08 - 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY AL 08/08 22:10 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 08/08 - 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 08/08 21:45 (Cast) 00:45
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 08/08 - 16:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS
PENSADO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 17:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
CASTELLANO 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 18:00-