Jovencita sustrajo U$S 50.000 a “madre de crianza”

07/08/2018 -

Una joven fue detenida en la capital, tras secuestrársele parte de un botín de U$S 50.000 que le habría sustraído a su madre de crianza, quien reside en Los Romano, Robles. Ayer, personal de la División Homicidios y Delitos Complejos de La Banda allanó una casa en calle Gorriti al 100 y detuvo a Adela Véliz, de 22 años. La policía incautó U$S 24.500 y $ 209.000, en poder de Véliz. Había generado suspicacias el hecho que alquilara una casa en el centro y adquirido muebles, pese a no trabajar.