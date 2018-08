Prosiguen los torneos Tarjeta Sol

07/08/2018 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche cinco partidos de los torneos auspiciados por Tarjeta Sol. La programación es la siguiente: en Villa Constantina, La Villa Básquet vs. Gimnasia y Esgrima (Ruiz y Cjeín); en Mariano Moreno, Warriors vs. Los Auris (Chejolán y Nieva); en Antonio Tagliavini, Amigos del Sur vs. Cooperativa La Armonía (C. Regatuso y J. Regatuso); en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Parque Sur (Jorge e Ibáñez); en Villa Mercedes, Nicolás Avellaneda vs. Bº Mariano Moreno (Ponce y Torres).