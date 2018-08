Gisela Vega se ve en la definición del Final Four

Fotos VISIÓN La jugadora de Quimsa consideró que la instancia decisiva no será sencilla, pero tampoco imposible

07/08/2018 -

"Me veo en la final, me veo con la Copa", fue más que una expresión de deseo y anhelo de la pívot entrerriana de la Asociación Atlética Quimsa, Gisela Vega, equipo que buscará dicho objetivo este miércoles a la noche cuando se mida en Independiente BBC en el arranque de la instancia del Final Four ante Unión Florida de San Vicente.

La destacada jugadora de Quimsa indicó que está feliz por haber logrado el objetivo del grupo de meterse en la definición del certamen. "Fuimos paso a paso en una Liga un tanto desgastante por la cantidad de partidos en poco tiempo. No fue fácil porque el resto de los equipos se reforzó bien. Pero nosotras hicimos un trabajo serio y un gran esfuerzo para estar en donde queríamos estar. Estoy feliz por ello, es un premio para todas", dijo.

Consultada si al choque ante Unión Florida lo toma como una revancha, Gisela dijo que no. "En esta instancia lo pasado queda de lado. El equipo está fuerte y motivado, esperando el duelo en el que vamos a dejar todo para ganarlo", afirmó.

También la entrerriana aseguró que el equipo llega muy bien en lo anímico y en lo físico al juego del miércoles, porque tiene un cuerpo técnico profesional que siempre lo cuida. "Tenemos un equipo largo que nos permite rotar y hacer que el plantel no se resienta, porque todas damos todo en la cancha", aseveró.

Para Gisela Vega, el equipo debe terminar de hacerse fuerte en defensa para facilitar las ofensivas claras. "Tenemos que hacer hincapié en este aspecto y luego sí, más allá de los posibles nervios o ansiedad, tenemos que disfrutar el juego, del básquet que es lo que nos gusta", advirtió.

Sobre el rival consideró que no será fácil, pero con el cuerpo técnico se viene trabajando en el scouting para plasmar "nuestro juego y evitar que ellos hagan el suyo claro, pensando en pasar a la final", contó.

Gisel confesó sentirse algo sentimental por volver a jugar una instancia decisica. "Trabajamos mucho para llegar hasta aquí. No va a se fácil, pero nos merecemos la final por tanto trabajo", indicó.