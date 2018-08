"Me jode que no me incluyan como candidato"

Fotos ENOJO. Maradona se mostró sosprendido por no ser considerado como opción para ser el entrenador del seleccionado argentino.

07/08/2018 -

En un descanso de las obligaciones que le genera su actual cargo de presidente de Dinamo de Brest, Diego Maradona se despachó contra quienes no lo postulan como candidato para suceder a Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino. Si bien aclaró que tiene contrato con el club bielorruso por tres años más, el astro afirmó que "por la selección" da "la vida".

"Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos", manifestó Maradona, entrenador del elenco albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, el "10" también cargó contra una parte del periodismo: "Lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí".

"Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos", se quejó Maradona, quien comentó que se recupera de dos operaciones que se realizó con su dentista "para poder empezar a ver jugadores para mi equipo, el Dinamo Brest".

La AFA anunció hace unos días que se tomará al menos hasta fin de año para designar al reemplazante de Sampaoli. Mientras tanto, designó a Lionel Scaloni y Pablo Aimar como entrenadores interinos.