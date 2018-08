"Muchos clientes han desistido de los créditos hipotecarios"

07/08/2018 -

Al ser consultado el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios sobre cuál es la situación de los créditos hipotecarios, apuntó que "prácticamente no existen los créditos del Banco Hipotecario. De todos los que estaban otorgados sólo un 5 ó 7% los han tomado porque seguramente ya los tenían muy liquidados, pero los otros han desistido. Muchos clientes míos han desistido porque vieron que no iban a poder pagar la cuota". Pero, también vieron que con la suma acordada con el banco en su momento, "no les alcanzaba para comprar, por la gran suba que ha tenido la propiedad de un mes para el otro".