El mercado inmobiliario local ya sufre la recesión en los alquileres y ventas

07/08/2018 -

El mercado inmobiliario santiagueño asiste a una caída en las operaciones del sector, tanto en la compra venta de propiedades como también en los alquileres de unidades para vivienda y comerciales, a partir del fuerte impacto que tuvo en el sector la suba del dólar en los últimos meses, que avanzó en casi un 50% por sobre el valor de la moneda local.

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local (CCPISE), Osvaldo Ruiz, confirmó que "estamos en el comienzo de la recesión", ante la consulta de cuál es el contexto en el cual se desenvuelve la actividad sectorial.

En cuanto a lo que acontece en el mercado de alquileres comerciales, señaló que "como no hay consumo y el comerciante no está vendiendo, entonces no aguanta el pago del alquiler, más si le quieren actualizar. Peor. Entonces, lo que sucede es que el propietario quiere alquilar, y al precio viejo le quiere aumentar el 35%. Eso se hace imposible, muy cuesta arriba. Por eso hay oferta, pero la demanda ha caído", agregó.

El operador inmobiliario indicó que, en este contexto, "las renovaciones de contrato de alquileres comerciales se están renegociando, no al nivel de inflación oficial sino que se divide a la mitad, como para llegar a un acuerdo que sea pagable".

Destacó que "en caso contrario sucede algo que en realidad no le conviene al propietario, porque se le va a retirar un inquilino que se ha portado bien, ni al inquilino, que no puede asumir un alquiler que no va a poder pagar. Al final, tal vez pierden unos puntos entre los dos, pero es la única forma".

En un análisis de cómo se está desenvolviendo la actividad comercial, indicó que "si hay locales vacíos es porque el inquilino no puede pagar los costos, más la suba de sueldos y menos aún aquél que ha vendido a precio viejo y le ha subido la mercadería como mínimo un 25% de la noche a la mañana, entonces ya no puede reponer. Hay muchos que no pueden reponer, entonces mal puede pagar el alquiler", señaló al explicar la razón de varios locales vacíos.

Para vivienda

En tanto, respecto de lo que sucede con los alquileres para vivienda, señaló que en estos meses se plantea un escenario en el cual se redujo la rotación de las familias de un inmueble a otro, situación que era frecuente en otros años.

"En los alquileres de vivienda no hay rotación porque el que ya está en una vivienda trata de negociar para seguir allí. Porque si se va, sabe que va a conseguir un alquiler muy alto. Pero encima va a tener que pagar depósito, honorarios, alquiler, son 3 meses, multiplicado por $10 mil, más el traslado, necesita unos $40 mil. Porque no sólo es cargar y descargar, sino que hay que instalar el acondicionador de aire, el ventilador, etc.", detalló. Concluyó que "por eso quien ya alquila una vivienda familiar prefiere quedarse en donde está, por más que pague un 20% más. Esa rotación que había se ha parado por ese motivo", apuntó.