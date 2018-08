Detuvieron a exCEO del empresario más poderoso de la Argentina

07/08/2018 -

Por orden del juez Claudio Bonadio, la Policía Federal Argentina detuvo ayer al ex director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, en su domicilio de Villa Urquiza, según confirmaron fuentes judiciales. El ejecutivo será trasladado a Comodoro Py hoy, para ser indagado por el juez Bonadio como partícipe necesario de la asociación ilícita supuestamente dirigida por Néstor y Cristina Kirchner para cobrar coimas. Según fuentes judiciales, en los cuadernos del chofer Centeno "hay claras y contundentes referencias" al rol de Zabaleta en el circuito de sobornos, pero la detención además se basa en medidas de prueba recolectadas por el tribunal.

La empresa Techint figura nombrada en varias oportunidades en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, donde se consignaron entrega de bolsos con dinero de diferentes empresarios y que eran recaudados principalmente por el ex funcionario y mano derecha de Julio De Vido. En la imputación en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, Zabaleta no figuraba acusado directamente, sin embargo el miércoles pasado la sede de la empresa fue allanada por orden de Bonadio. El ex director de la principal compañía del país fue trasladado a la sede de la PFA y se espera que sea indagado por el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Según el relato del chofer Centeno en los ocho cuadernos que destaparon el escándalo de los sobornos en el Ministerio de Planificación Federal kirchnerista, los bolsos que Roberto Baratta recaudaba del dinero que era pagado por diferentes empresarios, en puntos fijos y como parte de un circuito de coimas.

Día a día, el dinero era trasladado a la calle Uruguay 1306, el departamento de Néstor y Cristina Kirchner, apuntados por el fiscal Stornelli como quienes "comandaban la asociación ilìcita". Todo fue registrado por Centeno y entre los manuscritos, detalló: "Lo llevé al Licenciado (por Baratta) al edificio de Techint". Recién en el cuaderno número 5, con fecha del 29 de mayo, a las 11:45, indicó: "Lo llevé al Lic. al edificio de Techint a encontrarse con Héctor, le dio el bolso y lo llevé al Lic. a su depto".