El desfile por Tribunales sigue con Rudy Ulloa

07/08/2018 -

Hoy, en los Tribunales de Comodoro Py, declararán como sospechosos el ex secretario privado de Néstor Kirchner y ahora empresario de medios, Rudy Ulloa, y el operador judicial del peronismo Javier Fernández, entre otros. Mientras que la ronda de indagatorias terminará el 12 y 13 de agosto con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido -preso en la causa por los desvíos millonarios de Río Turbio- y la ex presidenta Cristina Kirchner. En una resolución, Bonadio consideró a Cristina y a Néstor como los jefes de una asociación ilícita destinada a robarle dinero al Estado, a De Vido y Baratta como organizadores y a los empresarios y otros como partícipes necesarios. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empezará este martes a discutir si acepta el pedido del juez Bonadio de allanar las casas y la oficina de la senadora Kirchner.