Mauricio Macri, "dolido" por su primo, pero dispuesto a "ir a fondo"

07/08/2018 -

Cada vez que le preguntaron por su primo Ángelo Calcaterra, Mauricio Macri prefirió el silencio. Pero el Presidente estaba al tanto de los movimientos del ex titular de Iecsa, quien se presentó a declarar ante el juez Claudio Bonadio en el contexto de la causa de los cuadernos de las coimas de la era kirchnerista. Aún así, Macri decidió "no mover un dedo" para defender a su familiar, afirmaron cerca suyo a La Nación. En la Casa Rosada, el ambiente era algo apagado, con funcionarios conscientes del "dolor" del Presidente por la situación que atraviesa su primo. Pero a la vez, los funcionarios enfatizaban el "compromiso" del Gobierno por "no tapar a nadie", empezando por casa. "Era inevitable. Si queremos luchar contra la corrupción, no podemos elegir con quién. Las cosas están pasando, estamos depurando un país", afirmaba un funcionario cercano al jefe de gabinete, Marcos Peña , otro de los que sabía sobre los pasos de Calcaterra. Otro funcionario cercano al Presidente enfatizaba que la mayor culpa era de la "asociación ilícita" organizada por el gobierno kirchnerista y daba a Calcaterra un papel secundario en la trama.