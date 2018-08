Ángelo Calcaterra confesó ante Stornelli el pago de coimas

Fotos CUSTODIA Calcaterra (segundo de la derecha), sale de tribunales

07/08/2018 -

La causa de "los cuadernos de las coimas" provocó ayer un terremoto en el mundo empresario. Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- admitió ante el juez federal Claudio Bonadio que hizo "aportes a las campañas electorales de 2013 y 2015 del FpV" aunque rechazó que los pagos hayan sido de U$S 8 millones. Y aseguró que su ex CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, "pagaba por órdenes mías" al ex secretario de Coordinación, Roberto Baratta.

Luego de su confesión, Calcaterra fue aceptado por el juez como imputado colaborador y se le dio la eximición de prisión.

El cuarto piso de Tribunales estuvo custodiado durante toda su indagatoria como "arrepentido". Cerca de las 14 de ayer, de pantalón negro y saco azul se retiró del edificio donde todo el tiempo se buscó evitar exponerlo ante la prensa.

Poco después del mediodía de ayer, Calcaterra ya había sido considerado por la Justicia como un imputado colaborador, un régimen con el que busca morigerar la pena ante un eventual juicio. El pedido ante el fiscal Stornelli, lo hizo tras conocerse que el ex gerente general de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, estaba negociando convertirse en el nuevo arrepentido de la causa. Algo que se concretó horas después.

Apenas fue recibido por el fiscal Stornelli, Calcaterra pidió ser considerado como un "imputado colaborador", aunque aún no había sido imputado en el caso. Pero la acusación iba a alcanzarlo, ya que su entonces empresa figura en varios tramos de los ocho cuadernos que dieron origen a la investigación, y sobre la base de los cuales se busca reconstruir un circuito de coimas que involucra a empresarios y ex funcionarios K.