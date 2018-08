Fotos Asselborn quiere "promover la participación de sus habitantes"

07/08/2018 -

El primer candidato a concejal de La Banda por el Frente Encuentro Cívico, profesor Iber Asselborn, dijo que "conocer a la ciudad es fundamental para poder cimentar proyectos concretos y firmes". De cara a las elecciones del próximo 12 de agosto, propuso "legislar con sentido humanista, con transparencia, eficacia y austeridad, promoviendo la participación de sus habitantes, impulsando el desarrollo de una ciudad innovadora, competitiva, ordenada y sustentable, que mejore la calidad de todos los vecinos", señaló. El profesor y militante bandeño desde su juventud está en las filas del radicalismo local, y agregó que una premisa clave es "transformar el municipio, con un Concejo Deliberante cercano y sensible a las necesidades de sus habitantes, eficaz y eficiente, que fortalezca su identidad, patrimonio cultural y cohesión social". Aseguró que "dentro de las propuestas para la gente se encuentran los proyectos para fortalecer el medio ambiente y embellecer espacios públicos actualmente abandonados o descuidados. Integrar socialmente a la comunidad local. Reforestar todas las calles de la ciudad de La Banda, y en el caso de las veredas es importante tener en cuenta que no todos los árboles autóctonos se pueden plantar allí. Hay normas que especifican qué tipo de especies se pueden colocar y de qué forma. Además, hay criterios para podarlos y extraerlos". Iber Asselborn agregó "el Concejo Deliberante debe legislar para efectivizar los servicios públicos para los vecinos. Debe ser una premisa para el perfeccionamiento de los mismos en cuanto al alumbrado público, acceso al agua potable y más precisamente la concreción de un sistema de recolección de basura que solucione las necesidades de la gente mediante un trabajo diario que colabore con la salud y el medio ambiente. También en cuanto a lineamientos se propone poner a disposición de los vecinos un servicio de guardería especializado y procurar auxiliar en el cuidado de sus niños a familias de bajos recursos, o que las madres trabajen y no dispongan familiares para dejar al niño". Resaltó además "promover el desarrollo de actividades para jóvenes, eso será algo esencial para poder concretar objetivos en cuanto a brindar instrumentos para que puedan potenciar sus capacidades en el estudio y por tanto profesionalmente, además de posibilidades de capacitación en oficios para la generación de empleos y la resolución de prácticas que en la actualidad son comunes y forman parte de las problemáticas que aquejan a las familias". Wifi público El profesor aseguró que "la "Ciudad Digital" es una de las apuestas más innovadoras para los vecinos, la cual busca implementar sistemas de conexión a internet vía Wifi en sectores públicos de la ciudad, "donde los vecinos mediante el acceso puedan comunicarse, no sólo en su contexto privado sino también en lo público con los concejales de La Banda". El candidato a primer concejal por La Banda del Frente Encuentro Cívico señaló como importante, establecer un plan de pavimentación y ordenamiento de calles para la ciudad de La Banda. "El pavimento es algo fundamental, no sólo como vía de acceso y egreso de los ciudadanos de sus viviendas, sino además previene posibles focos de infecciones y enfermedades que sí facilita la tierra cuando se producen lluvias que generan acumulación de agua, lo que trae consigo posibles casos de dengue, que afecta a la población y genera preocupación en el sistema de salud. Si queremos que los ciudadanos puedan llegar hasta su trabajo, el asfaltado de calles es fundamental, para la salida de vehículos de diversa índole y para el ingreso del transporte público de pasajeros", concluyó.