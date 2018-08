Agostina Soria aseguró que está cumpliendo su sueño

07/08/2018 -

Agostina Soria disfruta a pleno cada momento, en virtud de que vestirá la celeste y blanca por primera vez en la provincia que la vio nacer.

"Estoy muy contenta de estar de nuevo acá en casa, con mi papá y mi mamá que me acompañan siempre y sobre todo que me vea mi abuela para mí es muy lindo. Nunca tuve la posibilidad de que ella me vea con la selección, más que en la tele. Estoy muy feliz", declaró la santiagueña, hija de Augusto Soria e Irma Gómez.

"Estamos entrenando a full de cara al Mundial, que es un torneo muy importante para el vóley argentino. Esperemos que nos vaya muy bien y representar al país de la mejor forma posible", agregó entusiasmada.

Consultada acerca de si tendrá minutos en cancha en los amistosos, comentó: "Ojalá. Dependerá también del rival. El entrenador tiene que poner el mejor equipo en cancha así que veremos qué es lo que se puede hacer".

Luego, se mostró convencida de que serán buenos espectáculos. "Primero vamos a dar lo mejor que tengamos. Es la selección argentina así que siempre predispuesta para dar lo mejor. Esperemos darle un buen espectáculo a la gente y que la gente siempre se acerque a nosotros", indicó.

Sobre el rival, señaló: "Perú siempre tiene buen equipo. No sabemos muy bien con qué equipo vino, pero siempre tuvo la mejor predisposición. La Argentina siempre fue gran equipo en el vóley así que imagino que no va a desentonar".

Agostina comentó que ya está insertada en el grupo. "Yo a las chicas las jodo mucho, hacemos algunos chistes y eso. Me cargan a mí porque tengo una tonada entre porteña, tucumana, santiagueña. Se me mezcló y no lo puedo evitar. La más chica del plantel es Victoria Michel, después sigo yo y Anahí (Tosi)", manifestó.

A modo de balance del primer semestre del año, explicó: "En la Liga con Vélez no nos fue deportivamente muy bien, pero me sentí muy cómoda. Fue mi primera liga en la que pasé más tiempo en cancha. Después me llegó la citación de Guille (Orduna). Estuve entre las puntas receptas de las más chicas y me dio la oportunidad de ir a la VNL. Después, a la Copa Panamericana y estar acá. Estoy muy feliz de representar a la selección mayor".

Por último, habló de cara al futuro. "Estoy muy bien en Vélez. Cada vez que voy al club, me reciben con los brazos abiertos. Estoy muy feliz con el club, con la selección y con todo lo que me está pasando. Y trato de buscar siempre lo más positivo de todo y sumar experiencia. Mi sueño era estar en Las Panteras y lo estoy cumpliendo. Ahora quiero permanecer y disfrutarlo. Después veremos qué es lo que viene", cerró.