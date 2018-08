Nicolás Blandi defendió el juego de San Lorenzo

Fotos LÍDER. Blandi marca el camino en San Lorenzo. El capitán bancó a su equipo y salió a defenderlo de las críticas.

Nicolás Blandi, capitán y emblema de San Lorenzo, salió al cruce de las críticas hacia el juego de su equipo. fútbol. "Hace bastantes campeonatos que venimos siendo criticados, pero de una forma u otra nos arreglamos para dar pelea. Si tenemos perfil bajo, es mejor así. Somos competitivos como todos los torneos", sostuvo en diálogo con el programa radial Closs Continental.

Luego agregó: "Siento que San Lorenzo viene siendo mal juzgado desde hace mucho tiempo, o desde que está Biaggio. No tenemos un fútbol vistoso, no le llama la atención al espectador, pero si logramos todo lo que logramos con pérdida de jugadores importantes, con lesiones graves, cambios de entrenadores y otro montón de situaciones que no ayudan. Siempre estuvimos en lo alto de la tabla, peleamos campeonatos, somos protagonistas, no estoy de acuerdo con la crítica".

El capitán también defendió a su entrenador, Claudio Biaggio. "No recuerdo un técnico en San Lorenzo que no haya estado cuestionado, pasó con Bauza, Aguirre y Guede. No me sorprende que ocurra con el Pampa", explicó.

"Biaggio tiene argumentos para estar donde está. Conoce mucho al club, trabajó mucho en Inferiores, pasó por la Reserva y le fue bien, hizo muchos goles como jugador, fue campeón. Conoce mucho a los juveniles, a los chicos que vienen de abajo. En las últimas fechas de la Superliga jugamos con cinco chicos del club entre los once, lo cual no es fácil por el tiempo de adaptación. Es un entrenador muy trabajador, que está muy encima de todos los detalles. Con su cuerpo técnico nos brindan la mayor cantidad de herramientas posibles para llegar bien preparados. Esta es su primera experiencia, aprende de sus errores", agregó.

Por último, se refirió al mercado de pases: "Llegaron jugadores importantes como Rojas y Mouche, que nos dan un salto de calidad. Y también perdimos jugadores importantes. Será cuestión de reinventarse".