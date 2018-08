Guillermo hará debutar a Andrada ante Libertad y Rossi estará entre los suplentes

Fotos OPORTUNIDAD. Esteban Andrada tendrá la posibilidad de estar en el arco titular de Boca y en un partido de una serie eliminatoria por la Libertadores.

07/08/2018 -

Boca Juniors saldrá al ruedo mañana por los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Libertad de Paraguay y con una novedad: la presencia de Esteban Andrada en el arco titular.





El arquero que se sumó hace pocos días al "Xeneize" en calidad de refuerzo, tendrá así la posibilidad de debutar en el equipo de Guillermo Barros Schelotto que desplazó a Agustín Rossi por el ex golero de Lanús.





Andrada tuvo su primera práctica el último viernes y hoy formó parte del ensayo que hizo Guillermo con los once que se perfilan para comenzar el duelo copero del miércoles.





Además, el entrenador le ratificó la confianza al atacante colombiano Edwin Cardona, quien volverá a jugar desde el arranque, como lo hizo en la goleada 6-0 frente a Alvarado, por los 32avos de final de la Copa Argentina.





En consecuencia, Boca formará con Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Cardona; Ramón Abila.





Se confirmó, además, que ingresaron a la lista de buena fe de la Libertadores los siguientes jugadores: Andrada (por Guillermo Sara), Darío Benedetto (por Frank Fabra), Mauro Zárate (por Walter Bou), Carlos Izquierdoz (por Agustín Heredia) y Sebastián Villa (por "Junior" Benítez).





El apoyo de "Wanchope"

El que ofreció algunas palabras sobre la posibilidad que tendrá Andrada de debutar en el arco de Boca como titular, fue el delantero Ramón "Wanchope" Ábila.





"Si le toca atajar a Andrada lo vamos a cuidar y apoyar", expresó el delantero cordobés y de buen presente en el conjunto del "Mellizo".





Sobre el encuentro por la Copa, el delantero sabe que los guaraníes no saldrán a atacar: "El partido con Libertad va a ser trabado, duro. Ojalá podamos sacar un buen resultado. Se va a venir a defender y hay que tratar de imponer nuestro juego".





"Nuestro objetivo es la Libertadores, la Copa Argentina y seguir revalidando el torneo local. Boca exige ganar constantemente, ser bicampeones no es algo que ocurre todos los días, así que lo disfrutamos", sostuvo el ex jugador de Huracán sobre las metas del equipo, en la Oral Deportiva.





Por último, también se refirió al plantel extenso del club de la Ribera y a la salida de Tévez del once titular: "Boca tiene una exigencia linda para la que hay que estar preparado. El recambio es importante y nosotros somos conscientes de eso, Carlitos no dijo nada por no ser titular y es el mensaje que baja para todo el grupo, siempre hay que mantener la armonía".