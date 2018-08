Angelici "chicaneó" a River por el cupo de extranjeros

Fotos CONFERENCIA. El presidente de Boca dijo que ahora está más preocupado en su club y que no escucha lo que pasa en otros lados.

07/08/2018 -

Boca presentó oficialmente ayer a los dos últimos refuerzos con Esteban Andrada y Lucas Olza, pero además el presidente Daniel Angelici aprovechó la oportunidad para contestarle a River Plate sobre las quejas que había formulado por el cupo de extranjeros en el plantel del Xeneize.





"Decidí que no escucho lo que dice River, no veo los medios, me tengo que preocupar por Boca y no contestar a ningún otro club. Cada uno debe trabajar para darle lo mejor a cada club. Es lindo enfrentarlos por el folclore que se genera y este año nos toca en la Bombonera, ahí tiene que ser la respuesta", dijo el titular "boquense" en conferencia de prensa, durante la presentación de los refuerzos Esteban Andrada y Lucas Olaza.





Y siguió: "No estoy para contestarle a ningún dirigente ni a ningún ex jugador. Estoy para trabajar para Boca. Cada cual es libre de expresar lo que piensa. Es lo lindo de la democracia. Le mando un abrazo al Beto".





Esa última respuesta de Angelici se debió porque Norberto Alonso días atrás había asegurado que "Macri ayuda más a Boca de lo que Menem ayudaba a River".





"Nuestra obsesión es la Libertadores, estamos obligados a ganar todo, somos el club más grande del país. El domingo arrancamos la Superliga y queremos también ser protagonistas de la Copa Argentina", continuó.





El presidente resaltó que "no está dentro de la prioridad del club vender jugadores" y aclaró que no llegó ninguna oferta en este mercado de pases por algún futbolista, salvo la que desecharon por el delantero Ramón "Wanchope" Ábila.





Sobre el pedido hecho por el colombiano Frank Fabra, por el cupo de extranjero, Angelici comentó: "Hicimos la presentación que había que hacer y la respuesta fue afirmativa de parte de la AFA. Igual, hicimos las consultas pertinentes y el jugador no figurará en ninguna planilla hasta febrero".