La provincia fue sede del III Encuentro Regional de Registros de Adopción

Fotos PARTICIPACIÓN. Miembros de diferentes organismos provinciales estuvieron presentes en el encuentro.

07/08/2018 -

El Poder Judicial Santiago del Estero es sede del III Encuentro Regional de Intercambio y Reflexión sobre las Prácticas en el Sistema de Adopción. El acto inaugural fue encabezado por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay; los Dres. Federico López Alzogaray y Carlos Pedro Lugones Aignasse, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente y el Dr. Eduardo Llugdar, vocal del máximo tribunal. Asimismo, la ceremonia contó con la presencia de la Dra Graciela Fescina, responsable de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. También estuvieron presentes el fiscal general, Dr. Luis De la Rua; el titular de la Defensa Pública, Dr. Enrique Billaud y representantes de distintas Oficinas de la Niñez y Registros de Adopción de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca La Rioja, Chaco, Neuquén y Santa Fe. Un momento emotivo se vivió cuando un grupo de niños interpretó con lenguaje de señas el Himno Nacional Argentino. Seguidamente, se proyectaron videos que describen las modalidades de trabajo de RUA y de una historia de protagonistas que accedieron a la adopción de una niña con discapacidad. Cambio de paradigma Al hacer uso de la palabra, el presidente del STJ expresó: "El Derecho Internacional, cuando cambió su mirada. La Declaración de Ginebra y la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, que cambiaron el paradigma y dejaron de ver al niño como algo a proteger para comenzar a regularlo como sujeto de derecho". "A partir de este cambio trascendental -continuó- venimos trabajando no sólo a nivel nacional y regional, sino también a nivel provincial, con la idea de adaptar nuestro Derecho interno y nuestras prácticas a este nuevo paradigma". Refiriéndose al trabajo que se desarrolla el RUA, el magistrado comentó que "hemos venido trabajando, fortaleciendo el RUA a nivel recursos, dotándolo de equipos disciplinarios y a la par tomando decisiones institucionales como adherirnos al Registro Único Nacional de Adopciones". Respecto de la situación actual de la problemática, el Dr. Argibay detalló que "los derechos no tienen sentido si no son efectivos, no tienen razón de existencia si no mejoran la vida de los destinatarios, en este caso, los niños. Es allí donde el trabajo de los Registros de Adopciones y de todas las instituciones vinculadas con la niñez, constituyen una deuda pendiente, en cuanto a que aún no hemos dado lo mejor y es cuando uno trabaja con personas en situaciones de vulnerabilidad".