07/08/2018 -

Lucas Martínez Cuarta tendrá la misión de reemplazar ante Racing a Jonatan Maidana que no será de la partida por purgar una fecha de suspensión de la Conmebol. Cuando el defensor habló de esta posibilidad de jugar por uno de los referentes del equipo, no ocultó su admiración y su respeto. "Yo a Jony le tengo un respeto muy grande, es un tipo que le dio mucho a River. Le tengo un aprecio muy grande también por todo lo que me ayudó. Obviamente cualquiera puede decir que no es lo mismo jugar un partido así con un chico que tiene 40 partidos en Primera que jugarlo con otro que tiene, no sé, 400 partidos en River, pero voy a tratar de dar lo mejor. Sé que voy a estar a la altura porque confío en mis condiciones. Confío en lo que puedo dar. Entonces prefiero estar tranquilo", expresó Martínez Cuarta.