River ya está listo para el próximo jueves

Fotos SORPRESA. El juvenil Exequiel Palacios le ganó la pulseada a Enzo Pérez, producto de sus buenas actuaciones en los últimos partidos del Millo.

07/08/2018 -

¿Gallardo ya tiene definido el equipo?, en la práctica de fútbol de ayer, el "Muñeco" puso una formación que se descuenta que será la que enfrentará el próximo jueves a Racing Club de Avellaneda, en el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.





Los once que eligió el entrenador de River Plate fueron los siguientes: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto e Ignacio Scocco, respectivamente.





Las novedades pasarían por el lado de las ausencias de dos jugadores que vienen de estar en Rusia 2018: Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero.





¿Cuáles serían los motivos?, principalmente las buenas actuaciones que vienen teniendo Palacios y "Nacho" Fernández, por lo que Gallardo decidió renovarles la confianza de cara a lo que será el regreso de los millonarios a la competencia internacional.





¿Y qué dice Palacios sobre la posibilidad que tendrá de compartir la mitad de cancha con Ponzio y de ser tenido en cuenta por Gallardo en lugar de Pérez?

"Todos sabemos lo que es Enzo, un jugador extraordinario, de Selección, pero yo trato de trabajar por mi cuenta, entrenarme y estar a disposición de Marcelo para cuando me necesite y para poder ayudar al equipo", dijo el pibe de 19 años.





También habló de la idolatría que siente por Ponzio a quien miraba jugar desde chico.





"En la cancha a veces le grito a Leo (Ponzio), le hablo para poder ayudarlo, para darle un consejo que él por ahí no ve y yo estoy viendo. Trato de ayudar a mis compañeros por el bien del equipo", afirmó el volante que se viene ganando la confianza de Gallardo con sus últimas buenas actuaciones.

Palacios es un pibe de costumbres sencillas y con su timidez a cuestas, mira mucho fútbol, le gustan Toni Kroos y Luka Modric para copiarles movimientos, rechazó una oferta del Torino y tiene un sueño: "Primero quiero ganar la Libertadores con River y, después de varios títulos, me encantaría irme a Europa, pero consagrado en River", señaló.





La revancha de Casco

Otro de los jugadores que busca afirmarse del todo y que tratará de adueñarse de la titularidad es el defensor Milton Casco.

El lateral izquierdo ocupa hoy el lugar que dejó vacante Marcelo Saracchi (vendido el fútbol alemán) y ante Racing tendrá otra vez la chance de ir desde el arranque.





Sobre ese partido opinó: "Sabemos de lo peligrosos que son cuando atacan. Tienen a Centurión, que te encara continuamente, y a dos delanteros goleadores como ‘Licha’ López y Bou. No hay que dejarlos recibir y tratar de anticiparlos siempre. Igualmente, nosotros vamos a salir a jugar el partido como siempre lo hacemos. Tratando de ser protagonistas y tomar los recaudos necesarios de la midad haci atrás. Creo que va a salir un partido con mucha fricción en la mitad de la cancha".





En lo personal, el lateral izquierdo se siente convencido y con ganas ante la chance que le da Marcelo Gallardo de ser titular. "Soy consciente de que el semestre pasado no tuve un buen rendimiento, por eso me tocó salir del equipo. Pero siempre trabajé para poder mejorar y cuando me tocase estar listo para volver, estar preparado para hacerlo".