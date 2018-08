Mariano Martínez contó la dura historia que le tocó vivir a su madre

07/08/2018 -

Pocas veces las estrellas de la televisión desnudan su alma. Pero esta vez, Mariano Martínez creyó oportuno hacer una suerte de reconocimiento a la dedicación de su madre, Patricia Rojas, en su visita al programa "Debo decir", que conduce Luis Novaresio.

"A mi vieja la amo profundamente. Es una mina luchadora que se superó: estudió de grande, se recibió de enfermera y se gana la vida", reveló; y entre lágrimas contó más detalles sobre la vida que tuvo que afrontar su madre: "La pasó mal porque su mamá la abandonó, el papá era bueno, pero vago... Ella tuvo fiebre reumática porque no comía para que comieran los hermanos. Estuvo en silla de ruedas. Es una gran mujer. Mi vieja es todo. Tenemos una gran relación hoy por hoy".

Antes Mariano había contado las agallas que tuvo su madre para ayudarlo a salir adelante cuando, a los 9 años, lo atropelló un colectivo. "Me había reventado la pierna, me enyesaron y me agarró gangrena. Estaba internado en el Fiorito y al mes mi vieja sintió olor a podrido y se peleó con los médicos. Firmó un papel en el que se hacía cargo de mí y los médicos ya no eran más responsables si me pasaba algo", contó el actor.

Y agregó: "Me llevó al Garrahan y me atendió un médico cubano que me metió un alfiler y me dijo ‘cuando sentís dolor avisame’. No sentí nada hasta que llegó casi al hueso".

Mariano Martínez contó que pudo volver a caminar con normalidad casi a los doce años, cuando un amigo del padre lo llevó al medio de una plaza, le sacó el bastón y lo "obligó" a moverse por sus propios medios.

Fue en ese marco, en el que el galán que ahora debuta como productor teatral, habló también de su padre, con quien tuvo un momento de enojo cuando fue detenido por una causa vinculada a la efedrina. "A mi viejo también lo amo más allá de un montón de cosas que pasaron. Estuvimos peleados mucho tiempo, pero entendí que es un ser humano y sentía la necesidad de perdonarlo", reflexionó.

"Sé que es buena persona y se puede equivocar. Si uno está mal con los viejos está mal con uno mismo. Tengo tres hijos que quiero que sean felices y para eso yo también tengo que estar feliz. Y hoy soy una persona feliz", remarcó.

Mariano Martínez está en pareja con Camila Cavallo (24) con quien tiene a Alma, su pequeña hija; pero además es padre de Milo y Olivia, los hijos que tuvo con su primera esposa Juliana Giambroni.

Si bien se siente asentado en el plano afectivo, en el laboral no le va nada mal. Pronto estrenará la obra "Mentiras inteligentes", una pieza sobre relaciones de pareja que fue éxito en Broadway, y que también se encarga de producir.

La obra subirá a escena en el Teatro Astros con Betiana Blum, Arnaldo André y Florencia Torrente, dirigidos por Valeria Ambrosio. El galán y la hija de Araceli se pondrán en la piel de una pareja en conflicto.